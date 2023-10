Standings: Black Shoe Degenerates

Well well well, its about that time! Let’s take a look at how our picks have worked out for us over the past five weeks. From here on out, we’ll check these standings regularly, as we have enough to go on. We’ll see how everyone did in the previous week, as well as how they’re doing overall. Without further ado, here are your standings for week 5.

Standings

Standings Writer Points Writer Points Eli 352 Marty 256 Chris 255 Lando 240 Jared 217 Colin 206 Bennett 200 Tim 197 Will 178 Ryan 50

Through five weeks, yours truly leads the pack. Some really big weeks propelled me past Marty, who used his whopping 95 points in week one to lead right out of the gate. But hey, there’s a lot of season to play still, and anyone (except Ryan, he’s cooked) can still come out on top.

Picks

If you’re curious, here’s how everyone fared with their picks last week.

Week 5: Full Results Game Writer Opening Spread Closing Spread Week ATS (pick) ATS (result) ATS Points Straight Up (pick) Straight Up (result) Straight Up Points Home Team Score (pick) Home Team Score (result) Away Team Score (pick) Away Team Score (result) Margin of Victory (pick) Margin of Victory (result) MOV Points Accuracy Bonus Total Points Game Writer Opening Spread Closing Spread Week ATS (pick) ATS (result) ATS Points Straight Up (pick) Straight Up (result) Straight Up Points Home Team Score (pick) Home Team Score (result) Away Team Score (pick) Away Team Score (result) Margin of Victory (pick) Margin of Victory (result) MOV Points Accuracy Bonus Total Points Michigan State vs Iowa Bennett 12 12 5 Michigan State Michigan State 3 Iowa Iowa 2 16 26 10 16 6 10 0 0 5 Michigan State vs Iowa Chris 11.5 12 5 Iowa Michigan State 0 Iowa Iowa 2 24 26 10 16 14 10 0 0 8 Michigan State vs Iowa Colin 12 12 5 Iowa Michigan State 0 Iowa Iowa 2 17 26 3 16 14 10 0 0 2 Michigan State vs Iowa Eli 10 12 5 Iowa Michigan State 0 Iowa Iowa 2 24 26 10 16 14 10 0 0 2 Michigan State vs Iowa Jared 12 12 5 Michigan State Michigan State 3 Iowa Iowa 2 20 26 10 16 10 10 4 0 9 Michigan State vs Iowa Lando 12 12 5 Michigan State Michigan State 3 Iowa Iowa 2 16 26 7 16 9 10 0 0 5 Michigan State vs Iowa Marty 12 12 5 Iowa Michigan State 0 Iowa Iowa 2 21 26 7 16 14 10 0 0 2 Michigan State vs Iowa Tim 12 12 5 Iowa Michigan State 0 Iowa Iowa 2 24 26 10 16 14 10 0 0 2 Michigan State vs Iowa Will 11.5 12 5 Michigan State Michigan State 3 Iowa Iowa 2 21 26 14 16 7 10 0 0 5 Indiana vs Maryland Bennett 14 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 38 44 14 17 24 27 0 0 5 Indiana vs Maryland Chris 15 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 42 44 14 17 28 27 0 0 11 Indiana vs Maryland Colin 14 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 27 44 10 17 17 27 0 0 5 Indiana vs Maryland Eli 14.5 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 48 44 14 17 34 27 0 0 5 Indiana vs Maryland Jared 14 14 5 Indiana Maryland 0 Maryland Maryland 2 30 44 20 17 10 27 0 0 2 Indiana vs Maryland Lando 14 14 5 Indiana Maryland 0 Maryland Maryland 2 34 44 21 17 13 27 0 0 2 Indiana vs Maryland Marty 14 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 30 44 13 17 17 27 0 0 5 Indiana vs Maryland Tim 14 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 38 44 17 17 21 27 0 0 5 Indiana vs Maryland Will 15 14 5 Maryland Maryland 3 Maryland Maryland 2 42 44 10 17 32 27 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Bennett 11 10 5 Louisiana Minnesota 0 Minnesota Minnesota 2 24 35 14 24 10 11 0 0 2 Louisiana vs Minnesota Chris 10 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 42 35 24 24 18 11 0 0 11 Louisiana vs Minnesota Colin 12.5 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 34 35 17 24 17 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Eli 9.5 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 27 35 10 24 17 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Jared 12.5 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 30 35 14 24 16 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Lando 12.5 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 31 35 10 24 21 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Marty 12.5 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 28 35 13 24 15 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Tim 11 10 5 Minnesota Minnesota 3 Minnesota Minnesota 2 28 35 14 24 14 11 0 0 5 Louisiana vs Minnesota Will 10 10 5 Louisiana Minnesota 0 Minnesota Minnesota 2 20 35 13 24 7 11 0 0 2 Michigan vs Nebraska Bennett 17.5 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 16 7 38 45 22 38 0 0 5 Michigan vs Nebraska Chris 18 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 10 7 31 45 21 38 0 0 11 Michigan vs Nebraska Colin 17.5 17.5 5 Nebraska Michigan 0 Michigan Michigan 2 17 7 31 45 14 38 0 0 2 Michigan vs Nebraska Eli 17 17.5 5 Nebraska Michigan 0 Michigan Michigan 2 17 7 21 45 4 38 0 0 2 Michigan vs Nebraska Jared 17.5 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 14 7 33 45 19 38 0 0 5 Michigan vs Nebraska Lando 17.5 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 7 7 42 45 35 38 0 0 5 Michigan vs Nebraska Marty 17.5 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 14 7 35 45 21 38 0 0 5 Michigan vs Nebraska Tim 17.5 17.5 5 Michigan Michigan 3 Michigan Michigan 2 13 7 31 45 18 38 0 0 5 Michigan vs Nebraska Will 18 17.5 5 Nebraska Michigan 0 Michigan Michigan 2 13 7 28 45 15 38 0 0 2 Penn State vs Northwestern Bennett 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 10 13 38 41 28 28 4 0 9 Penn State vs Northwestern Chris 26.5 25.5 5 Northwestern Penn State 0 Penn State Penn State 2 14 13 35 41 21 28 0 0 8 Penn State vs Northwestern Colin 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 7 13 41 41 34 28 0 0 5 Penn State vs Northwestern Eli 27 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 17 13 56 41 39 28 0 0 5 Penn State vs Northwestern Jared 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 10 13 38 41 28 28 4 0 9 Penn State vs Northwestern Lando 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 7 13 38 41 31 28 0 0 5 Penn State vs Northwestern Marty 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 6 13 41 41 35 28 0 0 5 Penn State vs Northwestern Tim 25.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 7 13 41 41 34 28 0 0 5 Penn State vs Northwestern Will 26.5 25.5 5 Penn State Penn State 3 Penn State Penn State 2 0 13 56 41 56 28 0 0 5 Illinois vs Purdue Bennett 1 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 20 44 23 19 3 25 0 0 0 Illinois vs Purdue Chris 1.5 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 21 44 24 19 3 25 0 0 6 Illinois vs Purdue Colin 1 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 24 44 28 19 4 25 0 0 0 Illinois vs Purdue Eli 0 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 27 44 28 19 1 25 0 0 0 Illinois vs Purdue Jared 1 1 5 Purdue Purdue 3 Purdue Purdue 2 20 44 17 19 3 25 0 0 5 Illinois vs Purdue Lando 1 1 5 Purdue Purdue 3 Purdue Purdue 2 24 44 21 19 3 25 0 0 5 Illinois vs Purdue Marty 1 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 20 44 23 19 3 25 0 0 0 Illinois vs Purdue Tim 1 1 5 Purdue Purdue 3 Purdue Purdue 2 27 44 24 19 3 25 0 0 5 Illinois vs Purdue Will 1.5 1 5 Illinois Purdue 0 Illinois Purdue 0 14 44 17 19 3 25 0 0 0 Wagner vs Rutgers Bennett 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 31 52 7 3 24 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Chris 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 35 52 10 3 25 49 0 0 11 Wagner vs Rutgers Colin 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 42 52 3 3 39 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Eli 46 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 49 52 0 3 49 49 4 0 9 Wagner vs Rutgers Jared 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 40 52 14 3 26 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Lando 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 48 52 3 3 45 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Marty 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 31 52 7 3 24 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Tim 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 45 52 7 3 38 49 0 0 5 Wagner vs Rutgers Will 0 0 5 Rutgers Rutgers 3 Rutgers Rutgers 2 69 52 0 3 69 49 0 0 5

And here’s how they’ve done this season to date: